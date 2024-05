Ha chiesto l’intervento della Polizia di Stato dopo aver individuato l’uomo che gli aveva rubato gli auricolari.Gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Catania sono intervenuti, in via Archimede, nel parcheggio degli autobus, per bloccare l’uomo segnalato.

L’immediato intervento dei poliziotti ha consentito di individuare un giovane straniero che, effettivamente, aveva in tasca gli auricolari che sono stati fatti “squillare” dal proprietario, grazie all’applicazione che aveva rivelato la posizione delle cuffie.Lo straniero ha consegnato gli auricolari sostenendo di averle acquistate da un soggetto di cui non era in grado di fornire le generalità.Essendo sprovvisto di documenti, il giovane è stato accompagnato presso gli uffici della Polizia Scientifica per essere identificato in un 23enne di nazionalità magrebina. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per ricettazione.