Un incidente stradale si è verificato questa sera in via A18, a Raffadali. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, uno scooter e un’auto. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un quindicenne del posto.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno trasferito il minorenne all’ospedale di Agrigento. Il giovane ha riportato traumi sparsi ed è in codice giallo. Le sue condizioni non destano comunque particolari preoccupazioni. Ad occuparsi dei rilievi ci sono gli agenti della polizia locale. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione.