Si informano i beneficiari S.F.L. (Supporto Formazione e Lavoro) che possono recarsi presso il Centro per l’Impiego di Ravanusa (ex Ufficio di Collocamento) sito in Via Montebello, 11, (Centro polivalente), per dare la propria disponibilità alla partecipazione ai Puc (Progetti Utili alla Collettività) attivati dal Comune di Ravanusa. Ai beneficiari sarà riconosciuto un importo di 350 euro mensili.

Lo comunica il sindaco Salvatore Pitrola.

Giovanni Blanda