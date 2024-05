Gli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza di Augusta, nel Siracusano, hanno arrestato, per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente, un uomo di 38 anni che, dettaglia una nota della questura di Siracusa, “a seguito di una perquisizione domiciliare in una casa sita in Contarda Frandanese, è stato trovato in possesso di 305 grammi di marijuana e di un bilancino di precisione”. Nel corso della stessa operazione gli investigatori, diretti dal dirigente del Commissariato Marco Naccarato, sono stati attratti “da un rumore tipico di un sistema di areazione proveniente da un’abitazione poco distante”.

Gli agenti, insospettitisi del fatto che “quest’ultimo immobile sembrava abbandonato”, avvicinandosi hanno percepito “un forte odore di marijuana che li determinava ad effettuare, anche in quest’immobile, una perquisizione”. Scoperta così una serra con circa mille piante di marijuana, attrezzata con sistemi di ventilazione ed essiccazione, “con ogni probabilità curata dallo stesso arrestato”.