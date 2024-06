Il cadavere di un giovane di 20 anni (che avrebbe compiuto il mese prossimo), Michele Lanfranchi, è stato trovato in via Michelangelo Rizzo, una stradina del rione Giostra, a Messina. Sarebbe stato freddato da un solo colpo di arma da fuoco che non gli avrebbe lasciato scampo.

Sul grave fatto indaga la Squadra Mobile. Al momento non si esclude nessuna ipotesi.