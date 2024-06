Il Comune esita lo schema del bilancio finanziario di previsione 2024. Con i poteri della Giunta municipale, infatti, il Commissario straordinario, Teresa Burgio, ha approvato la bozza dell’atto finanziario. Sono stati deliberati gli indirizzi operativi sulla gestione finanziaria. Tra questi, recita la deliberazione: “il servizio finanziario adotterà ogni misura ritenuta utile per monitorare la gestione finanziaria, finalizzata al mantenimento degli equilibri di bilancio; saranno individuati gli stanziamenti di spesa che potranno essere impegnati solo a seguito dell’effettiva e formale determinazione delle risorse; si provvederà ad approvare apposita e specifica variazione al bilancio in caso di salvaguardia degli equilibri di documento finanziario”. Lo schema tornerà al vaglio del commissario straordinario per la definitiva approvazione del bilancio di previsione 2024.

Giovanni Blanda