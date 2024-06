Il pastry chef agrigentino Giovanni Mangione, responsabile del settore pasticceria dell’associazione “Cuochi Pasticceri Salvatore Schifano” di Agrigento, in collaborazione con l’associazione “Famiglie Persone Down”, ha realizzato una maxi torta per la 78ª Festa della Repubblica di circa 100 kg con ricotta fresca di Santo Stefano, pan di Spagna alla vaniglia, bagna al maraschino e tanta frutta candita. A fare il taglio il Prefetto di Agrigento, dottor Filippo Romano, che dopo il taglio è stata distribuita a tutti gli invitati con gran successo. Nel centro della torta è stato realizzato il municipio di Agrigento in 3D con ingredienti: pasta di mandorla, pasta di zucchero, cioccolato e anche ingredienti non commestibili.