Nell’imminenza della consultazione elettorale (8-9 Giugno), ordinanza del commissario straordinario, Teresa Burgio, con poteri di giunta municipale, che dispone i divieti di transito e sosta dei veicoli, dalle ore 18 alle ore 24, sino al prossimo 6 giugno, nella centrale Piazza XX Settembre (vie Roma e Barone La Lomia) e in Piazza Tien An Men (vie Carso, Buscemi, Sindaco Ciotta e Piazza Togliatti).

L’ufficio tecnico comunale è incaricato a collocare i relativi segnali stradale, le Forze dell’ordine ad eseguire il provvedimento comunale. L’ordinanza comunale è emessa per garantire la sicurezza in occasione della competizione elettorale.

Giovanni Blanda