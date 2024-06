Incidente mortale a Milazzo, in via Marinaio d’ltalia 80. Un pedone, un signore anziano, è stato investito da un motociclista proveniente dal Tono.

Il motociclista è rimasto illeso, mentre per il pedone purtroppo non c’è stato nulla da fare. Si tratta di una moto di grossa cilindrata. L’anziano è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dopo essere rimasto sull’asfalto in attesa dell’ambulanza, ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto gli agenti della polizia locale.