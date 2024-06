Sento delle voci nella Valle delle Pietre Dipinte. Per chi non lo sa, tra poco ci saranno le elezioni e noi, ripensando al nostro progetto iniziale, ci siamo resi conto che in questi anni hanno stravolto tutto. Avevamo pensato di creare un percorso per distinguere il Paradiso, l’inferno e il Purgatorio. Fiori e piante rigogliose in Paradiso, pietre nere sul sentiero dell’inferno per fare un esempio. Ma niente, senza interpellare l’artista che ha dato vita all’opera, nel 2015 hanno fatto uno sciagurato intervento che ha reso il parco una sorta di verde attrezzato spendendo più di due milioni.

Hanno messo delle lucine che di notte trasformano il parco in un cimitero.

C’è una pietra che mi parla e mi dice che durante i lavori, hanno appoggiato su di essa delle attrezzature senza avere cura del dipinto, è stato un crimine.

Cambiate dentro di voi, cambiate tutto!

di Silvio Benedetto

LE OPERE D’ARTE IN RIVOLTA: NON LASCIAMO OGNI SPERANZA

Parco della Divina Commedia – Valle delle pietre dipinte

Campobello di Licata

(Agrigento)



Riprese di Silvia Lotti

07 Giugno 2024