Non so più con chi devo parlare, con la signora Giorgia Meloni, con Sangiuliano, con gli amministratori, con Agrigento, con le giunte, con la Regione Siciliana. Qualcuno si deve occupare delle opere d’arte. Le opere sono come un germoglio tenero, bisogna custodirle, come un figlio che si deve educare. Parliamone con i politici.

Le opere d’arte parlano, sono stufe del degrado. Non toccatele senza prima consultare l’autore.

Non improvvisate!

di Silvio Benedetto

LE PIETRE PARLANO – Salvaguardare i siti d’arte contemporanea

Parco della Divina Commedia – Valle delle pietre dipinte

Campobello di Licata

(Agrigento)



Riprese di Silvia Lotti

28 Giugno 2024