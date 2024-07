Silvio Benedetto ci parla seduto sotto un grande carrubo nella Piazza Tien An Men di Campobello di Licata (Agrigento):

“Alcune ragazze da anni, con caparbietà continuativa, lottano per i diritti della donna e contro il femminicidio. Utilizzano un chiosco esagonale con sportelli a vetrina, piccolo tempietto che io ho progettato ed installato qui a metà anni ’80, in accordo con l’Amministrazione Gueli, per accogliere notizie di arte e cultura, manifesti di cinema e teatro…

Dopo di allora, in questi anni, in questa nostra cittadina dell’agrigentino, ben poco si è fatto, a livello amministrativo, nel campo dell’arte e della cultura, ad eccezione di un’attività teatrale continuativa e di qualche sporadico appuntamento letterario e pittorico. Poco e niente, dunque, si sono aperti gli sportelli per inserire notizie di questo tipo.

Bene che queste ragazze mantengano attive le sei vetrine.

Meglio ancora sarà se alle loro si affiancheranno altre notizie: di proposte ed iniziative intraprese dal Comune, dalle associazioni, da architetti, dalle scuole e, perché no, se questo chiosco ospiterà anche notizie di paesi vicini e, perché sì, accorate invettive contro ingiustizie.”.

di Silvio Benedetto

Succede ovunque



Piazza Tien An Men

Campobello di Licata

(Agrigento)

Riprese di Silvia Lotti

18 Luglio 2024