Le opere d’arte, moderne e contemporanee, devono essere rispettate. Certo, anche i siti archeologici, la grande ricchezza dell’Italia. Io invito la popolazione di Campobello di Licata a protestare, a salvare le opere d’arte. Cosa è successo durante tutti questi anni? Il silenzio di chi amministrava, degli amici di chi amministrava, dell’opposizione, di chiunque. Le opere sono andate in degrado nella valle delle pietre dipinte e non solo. Non hanno consultato me, l’autore, Silvio Benedetto, quando hanno fatto un intervento. Io sono vivo, ed ero vivo e hanno stravolto le pietre dipinte. Interventi costosi con i quali hanno creato delle barriere architettoniche costruendo dei muretti. Hanno messo delle luci cimiteriali, centinaia di luci inutili. Beatrice l’abbiamo salvata dalle piante che la stavano divorando, danneggiandola.

Che orrore!

di Silvio Benedetto

LE PIETRE PARLANO – Barriere architettoniche

Parco della Divina Commedia – Valle delle pietre dipinte

Campobello di Licata

(Agrigento)



Riprese di Silvia Lotti

28 Giugno 2024