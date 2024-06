A poche ore dall’insediamento dei seggi a Palermo in tanti hanno rinunciato a ricoprire l’incarico di scrutatori. Su 2.400 sorteggiati in oltre 1700 hanno rinunciato alle lettere d’incarico inviate dagli agenti della polizia municipale.

Tanto lavoro, due giorni ininterrotti di votazioni e lo spoglio per 110 euro e in tanti hanno detto rispedito indietro la nomina.

oggi ci si potrà presentare nelle scuole per prendere l’incarico, ma il rischio è che si possa ripetere il caos che si è registrato per le elezioni del 2022, quando oltre agli scrutatori mancarono anche tanti presidenti di seggio. L’ufficio elettorale del Comune da mesi lavora cercando di formare i seggi.

Anche quest’anno gli impiegati hanno fatto i conti con le tante troppe rinunce. Si sta continuando a lavorare per riuscire a coprire i buchi nelle 600 sezioni che sono ancora tanti.

Nel 2002, 174 scrutatori e presidenti di seggio non si presentarono nelle sezioni. Fra questi, 60 vennero poi denunciati perché si scoprì che alle operazioni di voto preferirono Palermo-Padova, la finale dei playoff, che garantì la promozione in B ai rosanero in programma proprio la sera del 12 giugno 2022.