Ignoti ladri, nel corso delle ore notturne, si sono introdotti all’interno della scuola primaria “Giovanni Pascoli” di via Aia a Lucca Sicula, e dopo aver forzato la porta d’ingresso principale, si sono intrufolati all’interno delle aule, hanno rovistato tutto e hanno portato via un computer portatile. E’ stata un’insegnante a fare l’amara scoperta e a recarsi dai Carabinieri per formalizzare denuncia contro ignoti. E i militari dell’Arma, dopo il sopralluogo di rito, hanno avviato le indagini.