Ringrazio Matteo Salvini per avere accolto la richiesta fatta nei giorni scorsi da Gruppo della Lega Palermo rappresentata al vice presidente del consiglio dal nostro consigliere di circoscrizione Franco Cardella, e avere concesso lo stanziamento di 40 mln che permetterà di realizzare un’infrastruttura che garantisce l’acqua tutti i giorni e non più a giorni alterni in un’ampia area della città di Palermo che va da Romagnolo ad Acqua dei Corsari. E’ un progetto molto importante che vedrà la realizzazione di una nuova rete idrica e che consentirà ai cittadini di risolvere un annoso problema rappresentato dalla carenza idrica fenomeno che purtroppo, da anni, colpisce tutta la Sicilia.

Un ulteriore segnale importante del governo nazionale verso la risoluzione delle criticità del nostro territorio.

Così in una nota il deputato questore della Lega all’Ars on. Vincenzo Figuccia.