La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per rischio incendi e ondate di calore nella giornata di domani, mercoledì 12 giugno sulla Sicilia. Lo stato di pre-allerta per il rischio incendi, valido per 24 ore, riguarda tutta l’isola. A Palermo, Messina e Catania la temperatura massima percepita sarà di 34°.