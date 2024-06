Grande soddisfazione , esprimono i Dirigenti del gruppo MPA , in provincia di Agrigento, tra i quali l’on. Roberto Di Mauro, per l’ottimo risultato registrato a Campobello di Licata, nelle recenti elezioni amministrative, riportando ben 1310 preferenze , nella Lista civica ” Uniti per cambiare Campobello” , con Michele Termini Sindaco, i primi in assoluto, con in testa la giovane Dyana Intorre con ben 750 voti, ormai nota per essere ” la candidata più votata”, in ben tre tornate elettorali consecutive.

“Un risultato da preservare per altre battaglie – afferma la giovane candidata.

L’impegno politico prosegue ,amo il mio paese e cercherò di impegnarmi sempre nell’interesse della mia comunità .

Un plauso anche agli altri candidati consiglieri del gruppo MPA , Elena Alaimo, Giovanni Ilardo e Carmelo Gammacurta per il loro contributo , un lavoro di squadra che caratterizza da sempre il nostro modus operandi ,” conclude Dyana Intorre.