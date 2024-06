Grave incidente agricolo in contrada Zaccanello a Racalmuto. Un uomo di 55 anni è rimasto ferito con la motozappa mentre era impegnato a lavorare nell’appezzamento di terreno. Lanciato l’allarme sul posto è atterrato un elisoccorso che ha trasferito l’uomo presso l’Ospedale di Caltanissetta per le cure necessarie. Non versa in pericolo di vita. Sul posto sono giunti anche una squadra dei Vigili del fuoco e dei Carabinieri di Canicattì.