Boom di richieste per realizzare film e serie tv in Sicilia. Come riportato dal Giornale di Sicilia, le grandi case di produzione cinematografiche e televisive scelgono l’isola dando vita a una sorta di asta per assicurarsi i contributi che la Regione ha messo sul tavolo per finanziare riprese impiegando operatori e attori siciliani.

Le case di produzione

Sono state 73 le case di produzione ad aver risposto al bando pubblicato lo scorso 22 marzo: 50 di queste hanno presentato progetti per realizzare film e serie tv, altre 21 vorrebbero girare documentari e altre due altrettanti cortometraggi. L’assessorato al Turismo e Spettacolo, guidato da Elvira Amata, ha pubblicato il decreto che ufficializza le istanze ammesse alla successiva fase di valutazione, dando il via alla corsa al finanziamento.

I progetti

Una seconda valutazione da parte della Film Commission attribuirà il punteggio a ogni progetto e deciderà come suddividere i 3 milioni e mezzo di budget per assegnare i contributi. Il progetto dall’investimento più importante è quello presentato dalla Bibi Film, la casa di produzione romana che ha girato la serie sulle indagini del commissario Lolita Lo Bosco: ha costi di produzione per 17 milioni e mezzo e ha chiesto un contributo da 500 mila euro. Anche la Palomar ha chiesto 500 mila euro per la nuova stagione di Makari.