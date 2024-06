la squadra del distaccamento Vigili del Fuoco di Termini Imerese e il personale SAF ( Speleo Alpino Fluviale) sono intervenuti per il recupero di due cuccioli che sono rimasti bloccati all’interno di un canale di scolo di acqua piovane nel comune di Cerda via Vivirito. I pompieri, utilizzando manovre di natura speleo alpinistica, è riuscito ad accedere all’interno del canale mettendo in salvo i due cuccioli. Le operazioni si sono protratte per circa due ore.