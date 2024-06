Mancano pochi giorni all’evento sportivo più atteso dell’anno: “Uniti in Movimento”, una manifestazione che promette di unire la comunità di Sommatino attraverso lo sport e la solidarietà. La giornata, che si terrà il 16 giugno 2024 dalle 9:00 alle 20:00 presso il Parco Urbano Falcone e Borsellino, vedrà la partecipazione di numerose associazioni sportive locali e sarà arricchita dalla presenza speciale di Totò Schillaci, celebre ex calciatore della nazionale italiana.

L’evento comprenderà la Stra Sommatino di 10 km, dimostrazioni sportive, stand informativi e punti ristoro. Le associazioni partecipanti avranno la possibilità di esibirsi e di allestire gazebi per promuovere le loro attività e realizzare campagne tesseramenti.

Il grande Totò Schillaci sarà l’ospite d’onore della giornata. La sua presenza è stata confermata con entusiasmo dagli organizzatori, che vedono in lui un simbolo di passione sportiva e impegno. Schillaci, noto per le sue prodezze ai Mondiali di Italia 90, incontrerà i partecipanti e condividerà la sua esperienza e ispirazione.

Ettore Ribellino, del Circolo Tennis Sommatino, e Gaetano Di Vincenzo, della Virtus Sommatino, sono i principali artefici di questa manifestazione. “L’idea è nata dal desiderio di creare una giornata che celebri lo sport e unisca la nostra comunità,” spiega Ribellino. “La partecipazione di Totò Schillaci e la conduzione di Emanuele Cellauro renderanno questa giornata indimenticabile.”

Di Vincenzo aggiunge: “Abbiamo lavorato sodo per coinvolgere tutte le associazioni sportive locali. Sarà una festa dello sport e della solidarietà, e siamo entusiasti di vedere Sommatino unirsi per questa causa.”

Ad arricchire ulteriormente la giornata, Emanuele Cellauro, celebre presentatore e speaker radiofonico di radio RCS Sicilia, condurrà l’evento. Con il suo carisma e la sua energia, Cellauro guiderà i partecipanti attraverso le varie attività, garantendo divertimento e coinvolgimento per tutti.

“Uniti in Movimento” non è solo una giornata di sport, ma anche un’occasione per fare del bene. La quota di iscrizione alla Stra-Sommatino e il ricavato sarà devoluto in beneficenza all’AIL.

“Uniti in Movimento”, anche grazie al patrocino gratuito dell’amministrazione comunale è destinato a diventare un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di sport e per chi crede nel potere della comunità unita. Non mancate l’occasione di vivere un giorno memorabile con tante sorprese!