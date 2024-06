Oggi esce in radio e in digitale “Come stai?”, il nuovo singolo del cantautore e produttore siciliano (Canicattì) Armando Cacciato con il featuring della talentuosa cantante Desiana Bruno, anticipato dalla cover del famoso brano di Battiato & Alice, “I treni di Tozeur”, pubblicato nelle settimane precedenti. Contemporaneamente online anche il lyric video, realizzato da Luca Cacciato: i personaggi entrano dentro un fumetto di Dylan Dog per fare un viaggio nei meandri dei ricordi e delle proprie emozioni.

“Il brano racconta di un ragazzo reduce da un percorso riabilitativo per curare una presunta malattia mentale. Rivolgendosi ad un’amica, sostiene di stare bene e di aver superato quelle paure e quelle ansie che – racconta l’artista – si attribuiva o gli venivano attribuite. Nel ritornello riaffiorano i ricordi di gioventù, quando con gli amici musicisti passava ore ed ore a provare i brani da presentare ai festival. Purtroppo, il percorso sembra non essersi concluso del tutto. Il ragazzo ha una ricaduta. Sarà la sua amica a rassicurarlo perché la normalità a volte non è reale, è mascherata dall’ipocrisia. Attraverso il suo amore lo salverà dallo stigma della società.”

Il brano è stato registrato presso lo studio Jacaranda di Pierangelo Carvello, con cui Cacciato ha un consolidato legame artistico. Carvello ha curato gli arrangiamenti e suonato tutte le parti, tranne la batteria, suonata proprio da Antonio Sciabica. La voce femminile è di Desiana Bruno, modella e promettente cantante siciliana che ha dato il suo contributo anche alla cover “I treni di Tozeur”.

Armando Cacciato, cantautore e produttore indipendente siciliano, inizia come batterista nel ‘94, perfezionandosi successivamente sotto la guida di Mimmo Cafiero. Nel 2001 partecipa come cantante con la sua band Harea Kreativa a Sanremo Giovani, raggiungendo le finali nazionali. Con loro si esibisce per diversi anni in piazze e locali regionali proponendo, oltre a cover eterogenee, brani inediti dal sapore electro-rock. Nel 2007 pubblica Puoi Farti Male, il suo primo album, distribuito dall’etichetta Videoradio. Nel settembre 2011 si esibisce presso il teatro Fraschini di Pavia come batterista nel tributo italiano a Michael Jackson “This Time Is For You” con l’orchestra del conservatorio Vittadini, diretta da Ugo Nastrucci e con Sherrita Duran, affermata e bravissima cantante italo-americana. Nel 2012 reinterpreta dal vivo i maggiori successi dei Deep Purple con il loro esponente principale, il batterista Ian Paice. Nel 2013 divide il palco con Andrea Braido, virtuoso chitarrista italiano (Zucchero, Vasco Rossi, Laura Pausini) a Licata, in omaggio a Rosa Balistreri, voce della Sicilia e dei siciliani. Nello stesso anno fonda Circuiti Sonori, etichetta indipendente e accademia musicale dove segue e produce diversi artisti. Tra questi, alcuni hanno raggiunto riconoscimenti e visibilità di grande rilievo nel mondo dello spettacolo. Ha inoltre aperto concerti per cantautori italiani di successo quali Gatto Panceri e Francesco Tricarico. Nel 2015 il singolo “Hey! What’s New?” ottiene ampio successo di critica e la recensione su Classic Rock dalla penna del grande giornalista e produttore Renato Marengo. Nel 2016 vince il premio Classic Rock Italia come miglior artista rock italiano dell’anno. “Sialia”, scritta con Simona Malandrino nel 2016, schizza al primo posto nelle classifiche digitali nel rock alternativo. Laureatosi in pedagogia, consegue successivamente un master di Laurea in Scienze e Tecnologie applicate alla musica, presso il conservatorio V. Bellini di Caltanissetta. Ha perfezionato i suoi studi come fonico con Steve Albini, produttore tra i più importanti nella scena rock internazionale (Nirvana, Page & Plant, Tori Amos). Nel 2018 il singolo Radio Nostalgia ottiene un ottimo consenso di pubblico, raggiungendo la finale del Lennon Festival ed il terzo posto per le finali radiofoniche del Premio Mia Martini. Nel 2020 esce il singolo Bella Ciao, rivisitazione in chiave electro-soul del famoso canto partigiano famoso in tutto il mondo. Lo stesso anno esce l’album Something In The Air, dal sapore natalizio, che include l’inedito “A Christmas Dream”, scritto nel 2008 per gli immigrati che raggiungono la Sicilia attraverso il mar Mediterraneo in cerca di una vita migliore. Nel 2021 esce il remaster di “Let The Children Play”, brano pubblicato nel 2011 in ricordo delle vittime innocenti nella guerra sullo stretto di Gaza. Sempre lo stesso anno esce Aurora, singolo dal sapore electro-pop che raggiunge le classifiche nazionali delle etichette indipendenti, rimanendo top 50 del MEI per oltre 3 settimane. Nell’estate del 2022 si esibisce allo Spasimo a Palermo con altri cantautori (tra i quali Luigi Turinese e Salvatore La Carrubba) per un “Un Ponte di Solidarietà”, evento di beneficenza a favore del Madagascar che vede la partecipazione straordinaria di Pippo Pollina. Nel dicembre 2022, esce Il Professore, singolo dedicato al prof. Carmina. Nel 2023 esce Lo Stato Delle Cose