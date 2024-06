Con l’accusa di tentato furto i carabinieri hanno arrestato a Siracusa un 40enne. L’uomo è stato sorpreso a rubare due autoclavi di grosse dimensioni all’interno di un’area condominiale in via Filisto, dove è stato bloccato dai militari. Dopo le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari come disposto dall’autorità giudiziaria.