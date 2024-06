In concomitanza con il solstizio d’estate, il 21 Giugno torna la Festa della Musica, in Italia alla sua 30a Edizione. È previsto un calendario fitto di eventi, con una moltitudine di concerti gratuiti in tutte le regioni italiane, per ribadire il carattere universale di una forma d’arte inclusiva e capace di unire e avvicinare le persone come nessun altro tipo di linguaggio. Esibizioni di artisti e musicisti professionisti, amatori e appassionati, nelle piazze, nei parchi, in riva al mare, avvolti nella magica atmosfera notturna o illuminati dalle stelle, il filo conduttore è celebrare la musica in ogni sua espressione, una fonte di energia ed emozioni che nutre cuore, mente e spirito. Quest’anno il tema scelto è “LA PRIMA ORCHESTRA SIAMO NOI”, dedicato alle Bande Musicali. Come le scorse Edizioni una particolare attenzione sarà dedicata all’ambiente e in particolare al conferimento dei RAEE(Rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche). Per l’occasione, il poeta Rosario La Greca di Brolo (Messina) ha promosso la realizzazione di un video, dove è possibile ascoltare la poesia: ”La musica è…”, un omaggio a una delle forme d’espressione umane più antiche e immortali. La poesia e la musica si sono sempre dato la mano come due muse, due sorelle che scendono nel mondo per avvolgerlo di bellezza. La poesia è stata declamata con voce espressiva da Francesco Destro di Padova, la musica è del M° Giuseppe Faranda.

Di seguito pubblichiamo il video.