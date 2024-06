Il segretario generale della Confederazione Cisal, Francesco Cavallaro, ha conferito l’incarico di reggente dell’Unione Provinciale Cisal Catania a Giovanni Lo Schiavo.

Dell’incarico, negli ambienti sindacali catanesi, si vociferava già da alcune settimane, mentre il provvedimento di nomina è stato firmato dal segretario confederale venerdì 14 giugno scorso con decorrenza immediata.

Lo Schiavo, veterano del sindacato, ha maturato specificatamente la propria lunga esperienza nel settore del Trasporto Pubblico Locale; in atto, è segretario regionale aggiunto della Federazione Faisa Cisal Sicilia.

“Ringrazio l’intera segreteria confederale con in testa il Segretario Generale Cavallaro per la fiducia accordatami nell’avermi conferito il prestigioso incarico – ha dichiarato Lo Schiavo -. Ringrazio, altresì, tutti i segretari provinciali di categoria per avermi indicato e soprattutto per la stima e considerazione rivoltami durante i passaggi propedeutici alla nomina. Ho consapevolezza della responsabilità e complessità che impone il ruolo rispetto alle molteplici problematiche che attanagliano la città di Catania e il suo comprensorio Provinciale, oltre l’onere di portare al Congresso la Cisal catanese nei termini e con le modalità previste dallo Statuto Confederale”, ha concluso il nuovo eletto.