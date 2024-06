Due locali della movida in via Atenea, nel centro di Agrigento, sono stati temporaneamente chiusi per occupazione abusiva di suolo pubblico. A farlo sono stati gli agenti della polizia locale che negli ultimi giorni hanno intensificato i controlli. I vigili urbani hanno riscontrato irregolarità: in particolare, secondo quanto ricostruito, il primo locale avrebbe occupato uno spazio di 12 metri con tavoli e sedie mentre il secondo si sarebbe “appropriato” di 8 metri. In entrambi i casi è scattato il provvedimento di chiusura temporanea, oltre ad una sanzione, poiché recidivi.