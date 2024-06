“Aumentano le risorse del Fondo Sicilia grazie a un emendamento approvato in Commissione Bilancio che destina ulteriori 2 milioni e mezzo di euro per il finanziamento di imprese giovanili, imprese femminili e start-up. Le attuali risorse non erano sufficienti a garantire il pieno soddisfacimento delle istanze che vengono dal mondo imprenditoriale e per questa ragione mi sono fatta carico di presentare un emendamento che aumenta il plafond del Fondo Sicilia previsto dalla legge regionale 1 del 2019. Ciò che mi rende particolarmente fiera è che giovani e donne potranno ottenere finanziamenti agevolati con un tasso bassissimo pari allo 0,25%. La manovra che domani verrà incardinata all’ARS contiene macro interventi, ma grazie a questo emendamento dà una risposta concreta al fabbisogno finanziario per investimenti e per capitale circolante utile a tante donne e tanti giovani siciliani per fare impresa della nostra Isola”. Lo afferma Marianna Caronia, capogruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana.