“Non è una situazione sostenibile, AICA non risponde, non arriva alcuna autobotte e le uniche disponibili per il trasporto non sono state autorizzate dall’Azienda che gestisce il servizio idrico nella provincia di Agrigento” Sulla base di tutto ciò davanti la caserma dei Carabinieri di Ravanusa, da quasi due ore, un via vai di gente che si presenta per formalizzare denuncia per interruzione di pubblico servizio contro la stessa Azienda Idrica. Ad aprire la battaglia contro AICA è stato Dino Terrana, dentista di Ravanusa, che dopo diversi tentativi di chiamata a tutti i numeri messi a disposizione sul sito di AICA e nei vari comunicati diffusi anche alla stampa, non è riuscito a parlare con nessuno e quindi a reperire nemmeno una goccia d’acqua. Stessa situazione per diversi altri nuclei familiari di Ravanusa che, esasperati, hanno deciso di recarsi anche loro dai Carabinieri.

Intanto da AICA fanno sapere in un comunicato: “In riferimento alle problematiche riscontrate e segnalate questa mattina da alcuni utenti, riguardo la difficoltà di accesso al servizio di approvvigionamento idrico sostitutivo mediante autobotti di Aica, si informa che le stesse sono state risolte dall’intervento dei nostri operatori. Il malfunzionamento è stato causato da problemi di natura tecnica correlati alla recente istituzione del servizio e al suo funzionamento a pieno regime. Si rappresenta, pertanto, che l’accesso al servizio di approvvigionamento idrico sostitutivo mediante autobotti è ora tornato pienamente operativo e che è possibile la fruizione secondo le modalità previste. Aica, nello scusarsi per qualsiasi disagio causato all’utenza, rassicura che è impegnata costantemente a garantire un servizio di qualità che risponda alle esigenze della stessa in modo tempestivo e affidabile. Per ulteriori informazioni o per segnalare eventuali disfuzioni, vi invitiamo a contattare il nostro Call Center al 0922 441539”.