Dopo il sequestro dell’area adibita a stoccaggio rifiuti nell’area del Palazzetto comunale a Favara, i Carabinieri della locale Tenenza e dei militari del Noe di Agrigento hanno denunciato in stato di libertà, alla procura della Repubblica di Agrigento, un 46enne addetto dell’impresa di smaltimento e un sessantenne funzionario del Comune di Favara per il reato di gestione illecita e deposito non autorizzato di rifiuti.