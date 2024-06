Un uomo di 41 anni Antonio Raciti di Mascali è morto all’ospedale di Giarre dopo essere stato ferito a colpi di forbice dal vicino di casa. Il delitto è stato compiuto oggi, intorno alle 13 nella centrale via Roma

Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, la vittima sarebbe stata affrontata in strada dal vicino di casa,Giampiero Blanco, 40 anni che ha sferrato numerosi colpi di forbice ferendolo mortalmente.

Sul luogo del delitto sono subito intervenuti i Carabinieri mentre personale del 118 ha prestato i primi soccorsi trasportando la vittima in ospedale. Tutto, comunque, si è rivelato inutile, nemmeno l’intervento chirurgico effettuato dai sanitari del nosocomio per ridurre la portata delle ferite riportate alla trachea ed alla carotide. L’uomo è morto poco dopo il ricovero.

L’aggressore è stato subito fermato dai militari dell’arma che lo hanno trovato barricato in casa. Poi, la resa che ha consentito ai carabinieri di arrestarlo e portarlo in caserma ancora sporco di sangue (l’uomo aveva in un marsupio che conteneva la forbice utilizzata per ferire il vicino). Il movente della lite non è stato ancora chiarito anche se prende piede con insistenza l’ipotesi investigativa secondo la quale l’aggresione sarebbe stata originata da motivi di gelosia. La Procura di Catania, con l’aggiunto Fabio Scavone, ha disposto il trasferimento dell’arrestato in carcere e l’autopsia