Gli agenti della Polizia di frontiera hanno arrestato un 25enne destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento per reati legati allo spaccio di sostanza stupefacenti.

Il giovane è stato individuato dai poliziotti nell’ambito delle attività preventive correlate ai controlli dei passeggeri in transito per l’aeroporto di Catania.

In particolare, il 25enne è stato individuato tra i passeggeri di un volo in arrivo da Londra. Pertanto, non appena atterrato, gli agenti della Polizia di frontiera l’hanno fermato. Dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la casa circondariale di Piazza Lanza dove dovrà scontare la pena a 6 mesi di reclusione, come disposto dalla sentenza di condanna del Tribunale di Agrigento.