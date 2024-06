Rapina a una farmacia a Palermo. Un uomo incappucciato e armato di coltello ha fatto irruzione nella farmacia Cortegiani di via Enrico Toti puntando dritto verso la cassa. Dopo aver minacciato il dipendente che si trovava dietro il bancone, il rapinatore lo ha costretto ad aprire il registratore e a consegnargli alcune centinaia di euro in contanti, poi è fuggito. A lanciare l’allarme sono stati gli stessi farmacisti dopo aver visto l’uomo che si allontanava in direzione del Villaggio a bordo di una Lancia Y. Le indagini sono condotte dalla polizia che ha ascoltato i testimoni e acquisito le immagini riprese dalle telecamere che potrebbero aver inquadrato qualche dettaglio.