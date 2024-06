Nel mese di maggio 2024 era finito in carcere, a seguito della condanna definitiva a due anni per maltrattamenti in famiglia. Adesso un 38enne di Lampedusa, potrà beneficiare di una pena alternativa alla detenzione, per l’intera durata della pena, come stabilito ieri dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo, in accoglimento dell’istanza del difensore, avv. Valentina Riccobene. Il Giudice ha accertato la sussistenza di tutti i requisiti e ne ha pertanto disposto l’immediata scarcerazione, con obbligo di residenza nell’isola di Lampedusa, dove svolgerà la sua attività lavorativa e un percorso di reinserimento anche attraverso specifiche attività di volontariato nei confronti della comunità isolana.