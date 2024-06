Incidente stradale questa notte, intorno alle 3, sulla strada tra Portopalo di Capo Passero e Pachino, nel Siracusano. La vittima e’ un 48enne, residente a Pachino, che e’ caduto mentre stava percorrendo quel tratto in sella ad uno scooter. Sono stati compiuti i rilievi sulla porzione di strada in cui il 48enne e’ caduto allo scopo di verificare se vi siano tracce di frenate appartenenti ad un mezzo diverso dallo scooter. La procura di Siracusa ha aperto una inchiesta per omicidio stradale mentre il ciclomotore e’ stato posto sotto sequestro.