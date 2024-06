Comune di Ravanusa ha avviato due progetti di

Utilità Sociale denominati “Assistenza agli anziani”

e “Manutenzione e pulizia spazi pubblici”, finanziati

totalmente con il Fondo Povertà del Distretto Socio

Sanitario “D3”.

Il primo progetto, “Assistenza agli anziani”, si

prefigge l’obiettivo di prevenire l’eventuale

isolamento sociale e il miglioramento delle

condizioni di vita dell’anziano.

Il secondo, inerente la Manutenzione e la pulizia

degli spazi pubblici, punta a valorizzare lo spazio

urbano attraverso attività di manutenzione

ordinaria che consentiranno di valorizzare gli spazi

cittadini.

Con Avviso Pubblico del 24.05.2024 si è

provveduto a informare i beneficiari SFL di recarsi

presso il Centro per l’Impiego di Ravanusa per dare

la propria disponibilità alla partecipazione ai PUC

attivati dal Comune di Ravanusa, con la possibilità

di percepire 350 euro al mese per un anno.

Giovanni Blanda