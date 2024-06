Notte di fuoco a Lampedusa. L’auto di proprietà di un quarantenne imprenditore turistico è stata danneggiata dalle fiamme. È accaduto in contrada Terranova. Non sono ancora chiare le cause del rogo che ha distrutto la Fiat Panda. A denunciare l’accaduto è stato il quarantenne proprietario del mezzo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e i vigili del fuoco. Al via le indagini per accertare l’esatta dinamica di quanto accaduto.