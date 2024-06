Animare(laff) è un festival no profit che tratta di animazione italiana e non, che si svolge nella città di Licata (Agrigento). Il Festival è organizzato da un gruppo di professionisti del settore ed il team di Make Hub Innovation Hub e spazio di coworking a Licata, appassionati e volenterosi di diffondere il loro mestiere e condividere la loro passione per il mondo dell’animazione.

Nel corso delle due edizioni precedenti il progetto ha riscosso sempre più interesse e nell’estate 2023 è arrivata la proposta da parte del comune della Maddalena per poter fare un attività collegata a quella di Licata. Il Festival è stato soprannominato “OFF” è si è svolto con grande successo nella prima settimana di settembre alla Maddalena. Entrambi i Festival sono stati rinnovati per le edizioni 2024.

Il team della terza edizione è composto da Marta Sofia Marzullo, Francesca Falasca, Monica Piardi, Daniele Piscitello, Elisabetta Milanesi, Federico Bressan, Marta Ballarati, Angelo Sanfilippo, Tullia Ciancio, Vincenzo Valerio Merenda, Katrin Orbeta, Fulvio Roberti, Andrea Scaduto, Francesco Sorrusca e Giulia Mugnos.

Alcuni membri dello Staff organizzativo vantano collaborazioni con Netflix, Pixar e DreamWorks.

L’obiettivo del Festival è quello di far conoscere il mondo dell’animazione anche a chi non ne fa parte e coinvolgere nuove generazioni nella scoperta di questa disciplina.Inoltre,un altro degli obiettivi e conoscersi nonché promuovere iniziative che coinvolgano la regione siciliana e piccola realtà, valorizzando territori che normalmente non verrebbero coinvolte in questo tipo di iniziative.

Il Festival si compone di un programma giornaliero che inizia alle 17:30 con i workshop gratuiti presso il Chiostro della Badia ( solo per la giornata dell’11 Luglio i workshop si terranno presso la sede di Make Hub sita a Licata in Via Piazzetta Sottotenente Licata n 23) che si trova all’interno del Museo Civico Archeologico di Licata messo a disposizione dal Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi che ha patrocinato e sponsorizzato il Festival.I workshop sono aperti a tutti e gratuiti e si differenziano in 3 Attività parallele: un workshop dedicato ai più piccoli, un workshop di Character ed uno di Animazione per ragazzi/e dai 16 in sù ma anche per i più grandi. Il 12 Luglio alle 21 inizia il vero e proprio festival con i talk degli ospiti e la proiezione dei corti in Gara e dalla votazione della giuria tecnica. Il programma si Svolge nelle giornate che vanno dall’11 al 14 Luglio 2024.