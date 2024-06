Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio nel quartiere Cannelle, a Porto Empedocle. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, due moto. Il bilancio è di due feriti: il primo in maniera lieve mentre il secondo più grave ma comunque non in pericolo di vita.

Il motociclista è stato trasferito in ospedale per le cure mediche del caso. Secondo una prima ricostruzione, avrebbe riportato un brutto trauma ad una gamba. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenute le forze dell’ordine ed il personale sanitario. I rilievi sono stati affidati alla polizia locale mentre gli agenti del commissariato si stanno occupando della viabilità.