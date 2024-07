Si svolgerà il prossimo 11 ottobre, riferisce Agipronews, l’udienza pubblica al Tar della Sicilia sul ricorso degli operatori contro i limiti orari per le sale giochi e scommesse a Palermo. L’Ordinanza del Comune, pubblicata lo scorso febbraio, prevede che l’attività di raccolta per gioco e scommesse possa essere svolta tutti i giorni dalle ore 10 alle 24. Inizialmente, esclusivamente per gli apparecchi slot vlt e awp, era previsto un funzionamento ulteriormente limitato alla fascia oraria 15-20, adeguata poi all’orario delle sale con successiva Ordinanza di maggio. Nel provvedimento del tribunale si spiega che “le questioni prospettate dalla ricorrente appaiono meritevoli dell’approfondimento tipico della fase di merito”, che avverrà con l’udienza dell’11 ottobre, e che “la celere fissazione dell’udienza di discussione può adeguatamente tutelare gli interessi di tutte le parti in causa”.