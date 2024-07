I carabinieri del nucleo radiomobile di Catania hanno arrestato nel quartiere San Giorgio, un 38enne pregiudicato del posto. E’ accusato dei reati di maltrattamenti verso i propri familiari e estorsione. La centrale operativa ha ricevuto la richiesta di aiuto da parte di un uomo che aveva raccontato agli operatori di essere stato appena aggredito dal figlio, tossicodipendente e sottoposto agli arresti domiciliari per una rapina nell’abitazione familiare.

L’aggressione

Una gazzella dell’Arma, già impiegata in un servizio di pattugliamento proprio a San Giorgio, in pochi minuti si è portata sul posto ed ha trovato, in strada, l’autore della richiesta di aiuto. Era ancora scosso e si stava sbracciando per attirare l’attenzione dei militari, invitandoli successivamente a seguirlo. Dopo averlo rassicurato, gli operatori hanno fatto accesso all’immobile, scorgendo subito il figlio 38enne che stava aggredendo con calci e pugni la madre e la sorella.

Alla vista dei militari, il giovane si è allontanato dalle due donne e si è precipitato in cucina, dove ha afferrato un coltello, minacciando il padre di fargliela pagare per aver chiamatole forze dell’ordin