I carabinieri della stazione di Ravanusa hanno denunciato un 47enne del posto per aver incendiato lo scooter di Poste Italiane parcheggiato davanti l’ufficio in corso della Repubblica. Il fatto è avvenuto mercoledì scorso. Ad accorgersi del rogo era stato un dipendente che aveva notato le fiamme. I militari dell’Arma, al termine dell’attività investigativa, sono riusciti a risalire all’identità dell’uomo che è stato denunciato per il reato di danneggiamento a seguito di incendio. Lo scooter ha riportato ingenti danni.