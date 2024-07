E’ fissato alle ore 12:00 del prossimo 19 luglio 2024 il termine per la presentazione delle offerte per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di cinque strade provinciali. Il bando è pubblicato sulla home page del Libero Consorzio Comunale di Agrigento www.provincia.agrigento.it e riguarda le seguenti strade: SP n. 26A Cammarata-confine provincia di Palermo, SP n. 28 Montallegro-bivio Siculiana-Raffadali, SP n. 52 Ponte Platani – Ficuzza – fatt. Montoni Vecchio- Perciata, SP n. 53 Bivio Sparacia – Montoni Nuovo – Str. Ponte Platani -Ficuzza- Perciata,e SP n. 56 bivio SP 75 (ex SS 115) – Siculiana Marina. Anche in questo caso si tratta di una procedura di gara gestita integralmente in modalità telematica e con inversione procedimentale, e le offerte dovranno presentate esclusivamente attraverso il Portale Appalti del Libero Consorzio.

L’importo a base d’asta dell’appalto è di 660.000,00 euro, compresi 19.800,00 euro per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), finanziati con fondi statali di cui al D.M. n. 49/2018.

Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza di partecipazione entro le ore 12:00 del 19 luglio prossimo. mentre l’apertura delle offerte telematiche avrà luogo nella Sala Gare del Gruppo Contratti del Libero Consorzio (Via Acrone, 27 – Agrigento) a partire dalle ore 8:00 del 23 luglio 2024. I lavori prevedono la sistemazione dei tracciati nei punti interessati da cedimenti della sede stradale, realizzazione di gabbionate di controripa e sottoscarpa per il contenimento e drenaggi dei fronti trattati, realizzazione di segnaletica verticale e orizzontale e di barriere di protezione ed altri interventi per migliorare le condizione generali e la sicurezza delle strade interessate.

Il bando completo di gara e i relativi allegati sono consultabili e scaricabili al link:

https://www.provincia.agrigento.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15513