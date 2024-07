Sono partiti in questi giorni i lavori di demolizione e ricostruzione della palestra dell’istituto “Capitano Vaccaro” di via Campagna a Favara. Si tratta di un progetto finanziato con risorse Pnrr che è stato realizzato e fatto finanziare dall’amministrazione comunale in carica per un importo di circa 800mila euro e che offrirà una nuova struttura sportiva all’avanguardia agli studenti favaresi. Rup dei lavori è Maurizio Bottone, direttore degli interventi è Carmelo Bellavia.

“Continuiamo a mettere a frutto le risorse Pnrr – spiegano il sindaco Antonio Palumbo e l’assessore ai Lavori pubblici Emanuele Schembri – soprattutto sul fronte dell’istruzione, con il finanziamento di diversi progetti connessi a scuole, asili e spazi dedicati ai nostri giovani. Ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato per raggiungere questo risultato. Questo progetto andrà a valorizzare una scuola in crescita come l’istituto “Camilleri”potenziandone l’offerta formativa, e fornirà uno spazio di aggregazione a un quartiere popoloso ma privo di opportunità di questo tipo, rafforzando il lavoro fatto dalla dirigente Rosetta Morreale, Ancora una volta, mentre c’è chi continua a dire che a Favara non cambia nulla, continuiamo a rispondere con i fatti”.