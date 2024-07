Tragedia in un campeggio a Piraino. Un ragazzo di 17 anni di origini nordafricane che faceva parte di un gruppo proveniente da Catania è morto annegato nel pomeriggio di ieri nella piscina del Camping Calanovella che si trova nel paese della costa tirrenica del Messinese.

Il bagno, poi il malore

Il giovane stava facendo il bagno quando ha accusato un malore. Immediati i soccorsi dei bagnini in servizio che, visto fin da subito le gravissime condizioni, hanno tentato di rianimarlo. Per il ragazzo, però, non c’è stato nulla da fare.

Sul posto anche i sanitari del 118

Sul posto sono anche i sanitari del 118 e i carabinieri della locale stazione che hanno avviato tutti gli accertamenti di rito per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente. L’incidente è avvenuto davanti a decine di turisti che hanno assistito alla scena e che sono sotto choc.

La procura ha aperto un’inchiesta

La salma del ragazzo è stata trasferita all’ospedale di Patti mentre la Procura della Repubblica ha aperto una inchiesta.

Da chiarire le cause, indagini dei carabinieri

Le indagini condotte dai carabinieri dovranno chiarire le cause del decesso: potrebbe essere stata fatale una congestione o un infarto.