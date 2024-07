Ladri in azione ad Agrigento. Ignoti malviventi sono riusciti ad entrare nella sede dell’Arpa in via Francesco Crispi, proprio sotto il Viale della Vittoria.

Una volta dentro, dopo aver rovistato dappertutto, i balordi hanno rubato un computer contenente alcuni dati dell’attività dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente. A fare la scoperta sono stati i dipendenti all’orario di apertura dell’ufficio. Al via le indagini dei carabinieri per risalire all’identità dei ladri. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere presenti nella zona.