L’ultima allerta in ordine di tempo contro le truffe segnalata dalla Polizia Postale sulla sua pagina Facebook “Commissariato di PS Online – Italia” con un post riguarda la truffa dell’estate:”Vuoi indossare di nuovo i tuoi vecchi jeans taglia S?”. La Polizia Postale e delle Comunicazioni fa sapere che nel variegato mondo delle fake news, falsi video, generati con l’Intelligenza Artificiale, presentano ai lettori del web metodi di dimagrimento sicuri, che promettono veloci perdite di peso grazie all’assunzione di prodotti innovativi e senza bisogno di seguire diete rigide o faticosi allenamenti in palestra. Per avvalorare la sicurezza del metodo proposto, i truffatori utilizzano volto e voce di personaggi noti al pubblico ai quali vengono attribuite parole mai dette. La realtà non sempre è quella che appare: per valutare un contenuto pubblicato online controllare con attenzione l’autorevolezza della fonte; verificare se la notizia è riportata anche da altri vettori; analizzare se nel video sono presenti elementi riconducibili all’uso di tecniche di intelligenza artificiale. Si tratta di un’efficacie allerta che per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” può evitarci molti grattacapi. Nel caso siate comunque incappati in una frode di questo tipo potrete rivolgervi agli esperti della nostra associazione tramite i nostri contatti email info@sportellodeidiritti.org o segnalazioni@sportellodeidiritti.org per valutare immediatamente tutte le soluzioni del caso per evitare pregiudizi.