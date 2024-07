Due agricoltori di Ribera sono stati denunciati per furto aggravato in quanto avrebbero forzato il pozzetto di un impianto dell’Enel, che si trova lungo il fiume Verdura, utilizzando l’acqua per irrigare un aranceto in territorio di Caltabellotta. I controlli sono stati effettuati da carabinieri, polizia e guardia di finanza.