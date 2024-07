La pittoresca città di Agrigento, in Sicilia, si prepara a celebrare la festa di San Calogero, uno degli

eventi più attesi dell’anno. Questa tradizionale celebrazione onora il Santo patrono della città e

coinvolge la comunità in una serie di eventi religiosi e culturali.

Ecco il programma ufficiale dei festeggiamenti:

1. Venerdì 5 luglio: Si darà il via alla festa con la 19ª edizione di “U Venniri a Villa” in piazza

Marconi (stazione centrale).

2. Domenica 7 luglio: La processione del Santo attraverserà il centro storico di Agrigento, con

arrivo a Porta dell’Addolorata. Alle 10:30, nel Santuario, si terrà la Santa Messa presieduta

da monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo di Agrigento.

3. Lunedì 8 luglio: Inaugurazione di una mostra fotografica sulla processione di San Calogero

a cura della Confraternità.

4. Giovedì 11 luglio: La manifestazione “San Calogero abbraccia la Valle” si terrà al nuovo

teatro Giunone, a cura dell’Associazione “I Tammura di Girgenti”.

5. Domenica 14 luglio: La tradizionale Sagra del grano prenderà il via di primo mattino. La

processione offertoriale vedrà la partecipazione dei portatori e dei fedeli con gli ex voto, i

prodotti della terra e di artigianato. Il simulacro di San Calogero percorrerà tutta la via

Atenea, seguito dai Tammurinara, dalla banda musicale e dai carretti siciliani. Le due

processioni serali del 7 e 14 luglio culmineranno con spettacolari giochi pirotecnici alle 22.

La festa di San Calogero è un momento di fede, tradizione e gioia condivisa per gli agrigentini.

Mohammed Jabir

CanicattiWeb è lieta di dare il benvenuto a Mohammed, un giovane e talentuoso studente che si affaccia al mondo del giornalismo con passione e determinazione. La sua fresca prospettiva e il suo impegno sono un valore aggiunto. Siamo entusiasti di ospitare i suoi articoli e di vedere crescere insieme questa nuova voce nel panorama giornalistico.