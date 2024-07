Un incendio è divampato in un casolare di contrada Monte Famoso a Joppolo Giancaxio. Stando ad una prima ricostruzione pare che l’incendio sia partito dalle sterpaglie e di li si è propagato fino a raggiungere un’auto e un furgoncino che si trovavano posteggiate nei paraggi dell’abitazione rurale. Sul posto hanno lavorato i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e anche la Protezione civile che hanno spento le fiamme e hanno messo in sicurezza l’area portando in salvo anche 5 asinelli. Fortunatamente all’interno del casolare non c’erano persone. Danni ingenti e ancora non quantificabili.